Люди шарахаются в сторону: зареченка сообщила о нашествии майских жуков в городе

Жители Пензенской области начали сообщать о нашествии майских жуков. Вечером и ночью хрущи летают в большом количестве и поднимают гул над деревьями, сообщают граждане. Сотрудник кафедры «Зоология и экология» Пензенского госуниверситета (ПГУ) Олег Полумордвинов прокомментировал ситуацию.

В редакцию информагентства позвонила девушка и сообщила о нашествии майских жуков в Заречном. Она рассказала, что хрущи начинают летать ближе к вечеру, поднимая гул среди деревьев. От пролетающих мимо жуков люди шарахаются в сторону. По этому поводу у нее возникли вопросы: могут ли данные жуки быть опасны для человека или природы, и как с ними бороться?

Чтобы ответить на них, корреспондент «Пенза-Пресс» позвонил энтомологу — председателю Пензенского отделения Русского энтомологического общества, старшему лаборанту кафедры «Зоология и Экология» ПГУ Олегу Полумордвинову. Выяснилось, что в первую очередь важно понять, что представляет собой майский жук, поскольку многие граждане, по словам специалиста, этого не знают.

«Меня всегда удивляло и удивляет, почему многие жители Пензы и области, когда видят в природе бронзовку золотистую или обыкновенную (Cetonia aurata L.) почему-то называют ее майским жуком? Ведь даже по окраске эти два вида жуков очень отличаются друг от друга. Во-первых, на территории Пензенской области обитает один вид из группы «майских жуков»: хрущ майский восточный. Его окраска рыжевато-серая. У бронзовки обыкновенной она ярко-зеленая. Отмечу, что в этом году «майских жуков» в природе отродилось довольно много. На днях я был в деревне Новая Есинеевка Каменского района. Во время ночного научного лова бабочек на ультрафиолетовый свет за один вечер прилетело более 30 самцов майского хруща», — пояснил Олег Александрович.

Специалист рассказал, что для человека хрущи не опасны, поскольку не являются распространителями инфекций. Однако за время своей жизни (от 1 до 1,5 месяцев) они могут нанести серьезный вред садовым и огородным культурам.

«Взрослые особи «майских жуков» в лесах поедают листья различных лиственных деревьев, а в садах любят объедать молодые побеги и цветы плодово-ягодных культур. Но более опасный вредитель — это его личинка. Развиваясь 3-4 года в почве, сначала они поедают корни травянистых растений, взрослые корни молодых деревьев. В садах особенно сильно страдают молодые яблони. Более того, в восточной части Пензенской области на супесчаных почвах дачники отмечают, что личинки сильно вредят корням садовой клубники. Это зачастую приводит к ее гибели.

А как бороться с «майскими жуками» и их личинками? В холодное утро встряхивать деревья и собирать жуков. Вечером можно их привлекать на свет и тоже отлавливать. Особенно хорошо, если вы сможете отловить оплодотворенных самок до того, как они отложат свои яйца в почву на вашем участке. Для борьбы с личинками хорошо зарекомендовал себя метод перекопки земли возле стволов плодовых деревьев и кустарников. А в случае с клубникой можно использовать различные химические препараты, которые губят личинок и не накапливаются в растениях», — рассказал он.

Энтомолог сообщил, что собранных жуков и личинок «майского жука» можно скармливать курам, уткам и индюшкам, а также прудовым рыбам. Также их можно использовать в качестве наживки на рыбалке.