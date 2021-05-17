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17.05.2021г.
Люди шарахаются в сторону: зареченка сообщила о нашествии майских жуков в городе

Люди шарахаются в сторону: зареченка сообщила о нашествии майских жуков в городе

Пн, 17.05.21 12:23
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Жители Пензенской области начали сообщать о нашествии майских жуков. Вечером и ночью хрущи летают в большом количестве и поднимают гул над деревьями, сообщают граждане. Сотрудник кафедры «Зоология и экология» Пензенского госуниверситета (ПГУ) Олег Полумордвинов прокомментировал ситуацию.

В редакцию информагентства позвонила девушка и сообщила о нашествии майских жуков в Заречном. Она рассказала, что хрущи начинают летать ближе к вечеру, поднимая гул среди деревьев. От пролетающих мимо жуков люди шарахаются в сторону. По этому поводу у нее возникли вопросы: могут ли данные жуки быть опасны для человека или природы, и как с ними бороться?

Чтобы ответить на них, корреспондент «Пенза-Пресс» позвонил энтомологу — председателю Пензенского отделения Русского энтомологического общества, старшему лаборанту кафедры «Зоология и Экология» ПГУ Олегу Полумордвинову. Выяснилось, что в первую очередь важно понять, что представляет собой майский жук, поскольку многие граждане, по словам специалиста, этого не знают.

«Меня всегда удивляло и удивляет, почему многие жители Пензы и области, когда видят в природе бронзовку золотистую или обыкновенную (Cetonia aurata L.) почему-то называют ее майским жуком? Ведь даже по окраске эти два вида жуков очень отличаются друг от друга. Во-первых, на территории Пензенской области обитает один вид из группы «майских жуков»: хрущ майский восточный. Его окраска рыжевато-серая. У бронзовки обыкновенной она ярко-зеленая. Отмечу, что в этом году «майских жуков» в природе отродилось довольно много. На днях я был в деревне Новая Есинеевка Каменского района. Во время ночного научного лова бабочек на ультрафиолетовый свет за один вечер прилетело более 30 самцов майского хруща», — пояснил Олег Александрович.

Специалист рассказал, что для человека хрущи не опасны, поскольку не являются распространителями инфекций. Однако за время своей жизни (от 1 до 1,5 месяцев) они могут нанести серьезный вред садовым и огородным культурам.

«Взрослые особи «майских жуков» в лесах поедают листья различных лиственных деревьев, а в садах любят объедать молодые побеги и цветы плодово-ягодных культур. Но более опасный вредитель — это его личинка. Развиваясь 3-4 года в почве, сначала они поедают корни травянистых растений, взрослые корни молодых деревьев. В садах особенно сильно страдают молодые яблони. Более того, в восточной части Пензенской области на супесчаных почвах дачники отмечают, что личинки сильно вредят корням садовой клубники. Это зачастую приводит к ее гибели.

А как бороться с «майскими жуками» и их личинками? В холодное утро встряхивать деревья и собирать жуков. Вечером можно их привлекать на свет и тоже отлавливать. Особенно хорошо, если вы сможете отловить оплодотворенных самок до того, как они отложат свои яйца в почву на вашем участке. Для борьбы с личинками хорошо зарекомендовал себя метод перекопки земли возле стволов плодовых деревьев и кустарников. А в случае с клубникой можно использовать различные химические препараты, которые губят личинок и не накапливаются в растениях», — рассказал он.

Энтомолог сообщил, что собранных жуков и личинок «майского жука» можно скармливать курам, уткам и индюшкам, а также прудовым рыбам. Также их можно использовать в качестве наживки на рыбалке.

Источник фотографии: ИА "Пенза-Пресс" и из личного архива Олега Полумордвинова.
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14.05.2021 19:08
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14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
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22.04.2021 06:15
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20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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08.04.2021 15:13
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