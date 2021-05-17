На стрелка из Малосердобинского района завели уголовное дело

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Следователи завели уголовное дело по факту убийства трех человек в Малосердобинском районе Пензенской области.
По данным следствия, 16 мая в селе Липовка местный житель из ружья ИЖ-43 расстрелял бывшую жену и тещу. После он отправился в село Огаревка, где также убил брата экс-супруги. Как уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР, никто из пострадавших не выжил.
В настоящее время 49-летнего подозреваемого ищут правоохранители. Расследование уголовного дела продолжается.