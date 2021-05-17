В Городе Спутнике, Терновке, Согласии еще и девяти районах отключат воду

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17 мая в нескольких районах Пензы из-за ремонтных работ приостановили водоснабжение.
По данным ресурсоснабжающей организации, воды не будет в следующих районах:
- Город Спутник;
- район Междуречья;
- ул. Терновского, 170-192;
- ГПЗ-24;
- район Сосновка;
- Маяк,
- Нахаловка;
- Манчьжурия;
- Барковка;
- Шуист (частично);
- Согласие;
- «Биосинтез».
Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ.