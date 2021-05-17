Летний отдых в пензенских санаториях вошел в топ-3 самых доступных в ПФО

В Приволжском федеральном округе определили самые доступные цены на отдых и лечение в санаториях летом 2021 года. Пензенская область вошла в топ-3.

По данным Турстата, в санаториях Пензенской области цена в сутки за проживание, питание и лечебно-оздоровительные процедуры в среднем будет 2330 рублей. Отдых в учреждениях региона вошел в топ-3 по дешевизне.

Меньше всего в ПФО летний отдых стоит в санаториях Марий Эл (2150 рублей в сутки), дороже всего - в санаториях Самарской области (3340 рублей в сутки).

Отмечается, что туристы все чаще выбирают санатории в своем или соседнем регионе проживания для отдыха и лечения по причинам отсутствия необходимости проходить акклиматизацию, небольших транспортных расходов и низкой стоимости по сравнению с южными курортами.