Пензенцам назвали суточное число зараженных коронавирусом жителей региона

На официальном портале стопкоронавирус.рф появились данные о числе зараженных пензенцев на 17 мая.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 46 248 случаев заражения коронавирусом, из них новых – 75. При этом уже 43 616 пациента вылечились, 732 скончались.

Всего по России выявлено 4 949 573 случая заражения, прирост за сутки составил 9 328 заболевших.

Пензенцев по-прежнему призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.