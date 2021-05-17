Пензенцам назвали суточное число зараженных коронавирусом жителей региона

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Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 46 248 случаев заражения коронавирусом, из них новых – 75. При этом уже 43 616 пациента вылечились, 732 скончались.
Всего по России выявлено 4 949 573 случая заражения, прирост за сутки составил 9 328 заболевших.
Пензенцев по-прежнему призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.