Пензенские врачи рассказали, какая мука является полезной для здоровья

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Врачи областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в своей группе соцсети «ВКонтакте» рассказали, какой муке лучше отдавать предпочтение при приготовлении пищи.
При разборе составов муки разных сортов пальму первенства получила цельнозерновая пшеничная мука грубого помола. В ней оказалось больше всего микроэлементов и витаминов.
В ржаной муке - чуть меньше витаминов группы В, РР и Е, белки ее более полноценны, но именно она считается самой низкокалорийной из-за большого содержания клетчатки.
В составе рисовой муки отсутствует клейковина, но входят биотин, амилопектин, цинк, что особенно подходит детям.
Гречневая мука обладает высокой питательной ценностью и легко переваривается, в ней много аминокислот, а благодаря микроэлементам она способствует увеличению выносливости.
Овсяная мука способствует выработке серотонина - гормона радости.
Гороховая мука богата фосфором, что важно для нашего опорно-двигательного аппарата.
А вот белая мука лишена полезных веществ и содержит только быстрые углеводы. Это связано с технологией ее приготовления. Из зерен удаляется зародыш и твердые оболочки, которые содержать питательные вещества, витамины, микроэлементы и необходимую клетчатку.