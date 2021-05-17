18 мая пензенцев снова ждет аномальная жара

На сайте управления МЧС по Пензенской области опубликовали прогноз погоды на 18 мая.

Во вторник пензенцев ждет небольшая облачность без осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 9-14 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 11-16 градусом. Днем воздух прогреется до +33.

При жаре пензенцам пить много жидкости, принимать прохладный душ. На улицу лучше не выходить в самое жаркое время – с 11 до 16 часов.

«Если вы оказались вне дома, старайтесь находиться в тени, наденьте шляпу и солнцезащитные очки. Не оставляйте в припаркованной машине даже на недолгое время детей и животных. Прежде чем сесть в автомобиль, который стоял на солнце, откройте окна и двери, при возможности включите кондиционер», - отметили в ведомстве.