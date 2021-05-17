Почти в 300 пензенских домах сделают капремонт

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В Пензе запланирован капремонт в 287 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сумма ремонта составит 1 миллиард 138 миллионов 108 тысяч рублей. Рабочие сделают:
- ремонт внутридомовых инженерных систем в 157 МКД (334 472 млн руб.);
- установку автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, коллективных (общедомовых) ПУ и УУ в 4 МКД (0,002 млн руб.);
- замену 126 лифтов в 32 МКД (269, 252 млн руб.);
- ремонт 124 крыш (398,346 млн руб.);
- обновление 35 фасадов (100,155 млн руб.);
- ремонт 31 фундамента (35, 881 млн руб.);
По данным на 13 мая завершили работы в 27 многоквартирных домах, еще по 15 ведется работа по приемке выполненных работ.