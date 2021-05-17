Отели на юге России не стали снижать цены после майских праздников

Аналитики сообщили о том, что в 2021 году цены на номера гостиниц и отелей Краснодарского края не стали опускаться после майских праздников на 30%, как в предыдущие годы.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», в лучшем случае снижение составило 10–20%, а где-то они так и остались высокими.

Так, в начале мая этого года Сочи посетили на 66% больше туристов, чем в 2019 году. Из-за высокого спроса владельцам гостиниц нет смысла снижать цены. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) напомнили, что отрасль сильно пострадала в пандемию, а потери компенсируются нескоро. Поэтому эксперты прогнозируют летние цены на курорты на уровне праздничных майских. Больше всего переплату ощутят те, кто в последний момент решил забронировать номер.

«Думаю, что нынешним летом цены на российских курортах будут совпадать с праздничными майскими, когда был ажиотажный спрос. Зато с 1 октября везде будет падение на 10–15%», — сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Что касается зарубежных курортов, то они с окончанием майских праздников значительно снизили цены. Например, туры в Египет подешевели примерно на 50%.