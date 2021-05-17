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17.05.2021г.
Михаил Дралин занял 11 место в первом этапе серии кольцевых гонок

Михаил Дралин занял 11 место в первом этапе серии кольцевых гонок

Пн, 17.05.21 13:00
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В России продолжается сезон серии кольцевых гонок. По итогам первого этапа пензенский пилот, председатель правления Банка «Кузнецкий» Михаил Дралин занял 11 место.

Соревнования уже восьмой год подряд проходят под патронажем программы развития автоспорта SMP Racing.

Первый этап начался 16 мая на «Смоленском кольце», где состоялись 5 гонок с участием 92 пилотов. Они состязались в таких классах гоночных автомобилей как «Туринг», «Туринг-лайт», «Супер-продакшн», «SMP GT4 Russia». В классе S1600 принял участие пензенский пилот Михаил Дралин. 15 мая в своей квалификации он занял 13 место. Пензенский гонщик уверенно провел старт первого заезда и двигался в темпе пелотона, однако на середине дистанции ему пришлось вернуться в боксы из-за технических проблем с автомобилем.

После того, как Михаил Дралин вернулся на дорогу, по результатам второго заезда он занял 8 место на «Смоленском кольце» и по итогам двух гонок 1 этапа – 11 место.

Как отмечают спортивные комментаторы - это «хороший результат для Михаила Дралина и ценные очки в зачет чемпионата СМП РСКГ».

Второй этап серии РСКГ пройдет на Нижегородском кольце 19 и 20 июня.

Весь сезон можно посмотреть на YouTube-канале СМП РСКГ и канале «Матч ТВ».

Возрастные ограничения - 0+.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО «Кузнецкий» включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018 года.

Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/penza_sport58
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14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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19.04.2021 16:41
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13.04.2021 11:15
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08.04.2021 15:13
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05.04.2021 10:46
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