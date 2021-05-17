Михаил Дралин занял 11 место в первом этапе серии кольцевых гонок

Соревнования уже восьмой год подряд проходят под патронажем программы развития автоспорта SMP Racing.

Первый этап начался 16 мая на «Смоленском кольце», где состоялись 5 гонок с участием 92 пилотов. Они состязались в таких классах гоночных автомобилей как «Туринг», «Туринг-лайт», «Супер-продакшн», «SMP GT4 Russia». В классе S1600 принял участие пензенский пилот Михаил Дралин. 15 мая в своей квалификации он занял 13 место. Пензенский гонщик уверенно провел старт первого заезда и двигался в темпе пелотона, однако на середине дистанции ему пришлось вернуться в боксы из-за технических проблем с автомобилем.

После того, как Михаил Дралин вернулся на дорогу, по результатам второго заезда он занял 8 место на «Смоленском кольце» и по итогам двух гонок 1 этапа – 11 место.

Как отмечают спортивные комментаторы - это «хороший результат для Михаила Дралина и ценные очки в зачет чемпионата СМП РСКГ».

Второй этап серии РСКГ пройдет на Нижегородском кольце 19 и 20 июня.

Весь сезон можно посмотреть на YouTube-канале СМП РСКГ и канале «Матч ТВ».

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