Михаил Дралин занял 11 место в первом этапе серии кольцевых гонок

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В России продолжается сезон серии кольцевых гонок. По итогам первого этапа пензенский пилот, председатель правления Банка «Кузнецкий» Михаил Дралин занял 11 место.
Соревнования уже восьмой год подряд проходят под патронажем программы развития автоспорта SMP Racing.
Первый этап начался 16 мая на «Смоленском кольце», где состоялись 5 гонок с участием 92 пилотов. Они состязались в таких классах гоночных автомобилей как «Туринг», «Туринг-лайт», «Супер-продакшн», «SMP GT4 Russia». В классе S1600 принял участие пензенский пилот Михаил Дралин. 15 мая в своей квалификации он занял 13 место. Пензенский гонщик уверенно провел старт первого заезда и двигался в темпе пелотона, однако на середине дистанции ему пришлось вернуться в боксы из-за технических проблем с автомобилем.
После того, как Михаил Дралин вернулся на дорогу, по результатам второго заезда он занял 8 место на «Смоленском кольце» и по итогам двух гонок 1 этапа – 11 место.
Как отмечают спортивные комментаторы - это «хороший результат для Михаила Дралина и ценные очки в зачет чемпионата СМП РСКГ».
Второй этап серии РСКГ пройдет на Нижегородском кольце 19 и 20 июня.
Весь сезон можно посмотреть на YouTube-канале СМП РСКГ и канале «Матч ТВ».
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