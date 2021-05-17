Следствие просит продлить арест Белозерцева и Шпигеля до 20 августа

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета о продлении срока содержания под стражей экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля по делу о крупной взятке.

«Поступило ходатайство СК о продлении срока содержания под стражей в отношении Белозерцева и Шпигеля. Следователи хотят продлить срок их пребывания в СИЗО до 20 августа», - цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Также поступили ходатайства о продлении срока ареста других фигурантов дела о крупной взятке - Евгении Шпигель, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, сотрудникам полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова. Заседания также состоятся 18 мая.

Напомним, в зависимости от роли каждого им инкриминируют взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ). По данным следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний «Биотэк» преимуществ при заключении госконтрактов.