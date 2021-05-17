В пензенских школах предложили создать единое рекомендуемое меню

Олег Мельниченко 17 мая провел заседание Комиссии по противодействию коррупции в Пензенской области. Участники встречи обсудили вопрос контролирования госзакупок продуктов питания для бюджетных учреждений.

«В сфере обеспечения детским питанием есть нарушения, связанные с качеством поставляемых продуктов и оказанием услуг в сфере общественного питания. Нам нужно проанализировать правовую основу взаимодействия учебных заведений, столовых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, комбинатами детского питания. В том числе выявить аффилированные лица, проверить поставки на соответствие рациона питания примерному меню, пищевой ценности. Поручаю разработать нормативно-правовые акты правительства Пензенской области, которые ужесточили бы порядок и условия государственных закупок продуктов питания для образовательных и иных детских учреждений», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Он отметил, что необходимо провести проверки для выявления финансовых нарушений и реализации мер, соответствующих законодательству.

Как сообщил министр образования региона Александр Воронков, по поручению президента с 1 сентября 2020 года ученики начальных классов в Пензенской области начали получать бесплатное горячее питание. Это более 55,5 тыс. человек, уточнили в пресс-центре регионального правительства.

Отмечается, что горячее питание организовано во всех учреждениях. На обслуживании комбината школьного питания находятся 22 организации. Самостоятельно питание организуют 173 школы, закупают услугу у предприятий – 103 учреждения.

Участники встречи обсудили возможность введения на территории региона единого рекомендуемого меню.

«Мы должны так отрегулировать эту систему, чтобы ребенок, вне зависимости от места проживания, получал полноценное горячее питание. Необходимо обеспечить жесткий контроль качества продуктов питания для детей», - сказал Олег Мельниченко.

Также на комиссии рассмотрели вопрос по профилактике коррупционных правонарушений в сфере лесного хозяйства и природных ресурсов, а также в сфере государственного имущества и оборота земель.