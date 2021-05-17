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17.05.2021г.
В пензенских школах предложили создать единое рекомендуемое меню

В пензенских школах предложили создать единое рекомендуемое меню

Пн, 17.05.21 13:09
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Олег Мельниченко 17 мая провел заседание Комиссии по противодействию коррупции в Пензенской области. Участники встречи обсудили вопрос контролирования госзакупок продуктов питания для бюджетных учреждений.

«В сфере обеспечения детским питанием есть нарушения, связанные с качеством поставляемых продуктов и оказанием услуг в сфере общественного питания. Нам нужно проанализировать правовую основу взаимодействия учебных заведений, столовых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, комбинатами детского питания. В том числе выявить аффилированные лица, проверить поставки на соответствие рациона питания примерному меню, пищевой ценности. Поручаю разработать нормативно-правовые акты правительства Пензенской области, которые ужесточили бы порядок и условия государственных закупок продуктов питания для образовательных и иных детских учреждений», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Он отметил, что необходимо провести проверки для выявления финансовых нарушений и реализации мер, соответствующих законодательству.

Как сообщил министр образования региона Александр Воронков, по поручению президента с 1 сентября 2020 года ученики начальных классов в Пензенской области начали получать бесплатное горячее питание. Это более 55,5 тыс. человек, уточнили в пресс-центре регионального правительства.

Отмечается, что горячее питание организовано во всех учреждениях. На обслуживании комбината школьного питания находятся 22 организации. Самостоятельно питание организуют 173 школы, закупают услугу у предприятий – 103 учреждения.

Участники встречи обсудили возможность введения на территории региона единого рекомендуемого меню.

«Мы должны так отрегулировать эту систему, чтобы ребенок, вне зависимости от места проживания, получал полноценное горячее питание. Необходимо обеспечить жесткий контроль качества продуктов питания для детей», - сказал Олег Мельниченко.

Также на комиссии рассмотрели вопрос по профилактике коррупционных правонарушений в сфере лесного хозяйства и природных ресурсов, а также в сфере государственного имущества и оборота земель.

Источник фотографии: фото из архива "Пенза-Пресс" и https://pnzreg.ru/news/society/311787/
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14.05.2021 19:08
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14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
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19.04.2021 16:41
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13.04.2021 11:15
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08.04.2021 15:13
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05.04.2021 10:46
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