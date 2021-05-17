Сотрудники «Дамате» очистили берег Сурского водохранилища от мусора

Целью экоакции является формирование у отдыхающих бережного отношения к природе Сурского водохранилища. С 15 по 16 мая активисты собрали с его берега почти 1150 мешков бытового мусора: стекло, пластик, бумага и металл были отсортированы и утилизированы.

«Весной этого года экологические субботники с участием сотрудников «Дамате» прошли не только в Пензенской области, но и в других регионах присутствия компании - Тюмени, Ставрополе, Ростове. Это важная и добрая традиция, которая позволяет внести наш небольшой вклад в общее дело по благоустройству территорий, повысить командный дух и сплоченность коллектива. Мы уверены, что бережное отношение к природе, своему месту жительства – это необходимая база для формирования и сохранения комфортной среды проживания», - подчеркнул генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Отмечается, что в настоящее время компания поддерживает волонтерское движение и реализует инициативы в сфере экологии. В рамках реализации стратегии устойчивого развития «Дамате» продолжает развивать инфраструктуру и социальную сферу на территориях своих объектов, а также участвует в культурной, спортивной и общественной жизни районов.

Напомним, данную стратегию компания начала применять в конце августа 2020 года. Это комплексная программа с перечнем конкретных мероприятий, созданных для повышения показателей компании в социальной, экономической и экологической сферах.