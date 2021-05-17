Подозреваемого в убийстве трех человек в Малосердобинском районе объявили в розыск

В Пензенской области продолжают заниматься расследованием дела об убийстве трех человек в Малосердобинском районе. Мужчину, которого подозревают в совершении преступления, объявили в розыск.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 16 мая в селе Липовка на территории дома были обнаружены тела двух женщин с огнестрельными ранениями, а в селе Огаревка нашли тело мужчины.

«В настоящее время следователи и криминалисты совместно с сотрудниками Росгвардии проводят действия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого», - уточнили в ведомстве.

49-летнего жителя села Липовка Анатолия Воробьева, которого подозревают в убийстве, объявили в розыск. Пензенцев просят сообщить о его местонахождении или обстоятельствах преступления в региональное следственное управление по телефону 8(8412)36-17-02 или в полицию по номеру 02.

Ранее следователи сообщали, что мужчина из ружья ИЖ-43 расстрелял бывшую жену и тещу. После он отправился в село Огаревка, где также убил брата экс-супруги.