В 8 городах России пройдет просветительский марафон «Новое Знание»

С 20 по 22 мая Российское общество «Знание» проведет просветительский марафон «Новое Знание» (12+).

Мероприятие пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Его трансляцию можно будет увидеть на сайте marathon.znanierussia.ru.

Как сообщают организаторы, каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

В программе запланированы более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В рамках марафона будут продемонстрированы актуальные достижения и современные технологии России, реальные проекты и кейсы. Гости познакомятся с людьми, которые создают эти достижения, историями их личностного и профессионального развития. Делиться знаниями с участниками будут более 150 спикеров. Среди них – кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист балета, педагог и руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев, российский журналист, телеведущий и радиоведущий Владимир Познер, руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и другие.

«Нам важно бережно хранить и преумножать интеллектуальное наследие общества «Знание». С помощью технологий мы зададим ему импульс и добьемся широкого федерального охвата, сможем найти подход к самым разным аудиториям. И наш марафон – первый шаг на пути к этой цели. Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях. Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий, от Калининграда до Владивостока, может приобщиться и принять участие в этом грандиозном мероприятии», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.