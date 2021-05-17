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17.05.2021г.
Пензенские студенты участвуют в фестивале «Российская студенческая весна»

Пензенские студенты участвуют в фестивале «Российская студенческая весна»

Пн, 17.05.21 13:58
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Студенты Пензенской области принимают участие в финале всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» (12+), который с 15 по 20 мая проходит в Нижнем Новгороде.

Всего участие в мероприятии принимают 3500 студентов из 75 регионов. Пензенскую область представляют 20 студентов из Пензенского государственного университета (ПГУ) и Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ). Участники будут презентовать свои номера в вокальном и танцевальном направлениях.

Как сообщают организаторы, вокальный ансамбль «Mix-music» представляет ПГУ. Его руководитель Наталья Максимова отметила, что ребята начали готовиться в феврале, так как осенний семестр они провели на дистанционном обучении. Все 14 участников ансамбля являются студентами историко-филологического факультета.

В состав делегации вошли и солисты. Сергей Митрофанов выступает в номинации академический вокал. Дарья Портянкина выступает в номинации эстрадный вокал.

Екатерина Фаюстова и Карина Колодкина выступают в танцевальном направлении и представляют ПензГТУ.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков подчеркнул, что «Российская студенческая весна» помогает решить важную задачу, предоставляя возможность для всех российских студентов реализовать себя и свой талант.

В конкурсной программе фестиваля указаны десять направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт». Новым направлением Фестиваля в 2021 году стал «Стрит-арт», в котором участникам предстоит в течение трех конкурсных дней воплотить в жизнь самые яркие и интересные граффити на стенах Нижнего Новгорода.

В рамках Года науки и технологий в программу фестиваля было включено еще одно новое направление – «Научный слэм».

Экспертами фестиваля в этом году выступают более 60 ведущих деятелей культуры и искусства России. Среди них хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава, педагог и саунд-продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» на Первом канале и «Новая Фабрика Звезд» на канале МУЗ-ТВ Владимир Коробка и российский актер, кинорежиссер, хореограф Егор Дружинин и многие другие.

Трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в официальном сообществах Российской студенческой весны https://vk.com/studvesnarsm и Российского Союза Молодежи https://vk.com/rsmofficial.

Источник фотографии: Фото предоставлены организаторами
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14.05.2021 19:08
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14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
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19.04.2021 16:41
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08.04.2021 15:13
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05.04.2021 10:46
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