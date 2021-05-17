Пензенские студенты участвуют в фестивале «Российская студенческая весна»

Студенты Пензенской области принимают участие в финале всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» (12+), который с 15 по 20 мая проходит в Нижнем Новгороде.

Всего участие в мероприятии принимают 3500 студентов из 75 регионов. Пензенскую область представляют 20 студентов из Пензенского государственного университета (ПГУ) и Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ). Участники будут презентовать свои номера в вокальном и танцевальном направлениях.

Как сообщают организаторы, вокальный ансамбль «Mix-music» представляет ПГУ. Его руководитель Наталья Максимова отметила, что ребята начали готовиться в феврале, так как осенний семестр они провели на дистанционном обучении. Все 14 участников ансамбля являются студентами историко-филологического факультета.

В состав делегации вошли и солисты. Сергей Митрофанов выступает в номинации академический вокал. Дарья Портянкина выступает в номинации эстрадный вокал.

Екатерина Фаюстова и Карина Колодкина выступают в танцевальном направлении и представляют ПензГТУ.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков подчеркнул, что «Российская студенческая весна» помогает решить важную задачу, предоставляя возможность для всех российских студентов реализовать себя и свой талант.

В конкурсной программе фестиваля указаны десять направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт». Новым направлением Фестиваля в 2021 году стал «Стрит-арт», в котором участникам предстоит в течение трех конкурсных дней воплотить в жизнь самые яркие и интересные граффити на стенах Нижнего Новгорода.

В рамках Года науки и технологий в программу фестиваля было включено еще одно новое направление – «Научный слэм».

Экспертами фестиваля в этом году выступают более 60 ведущих деятелей культуры и искусства России. Среди них хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава, педагог и саунд-продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» на Первом канале и «Новая Фабрика Звезд» на канале МУЗ-ТВ Владимир Коробка и российский актер, кинорежиссер, хореограф Егор Дружинин и многие другие.

Трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в официальном сообществах Российской студенческой весны https://vk.com/studvesnarsm и Российского Союза Молодежи https://vk.com/rsmofficial.