В центре Пензы легковушка сбила молодого парня

Как сообщает очевидец, происшествие случилось на ул. Максима Горького. Судя по кадрам, под колеса отечественной Lada попал молодой человек. Автомобиль остановился посередине дороги, парень – лежит на асфальте перед машиной. Вокруг него – трое мужчин, которые пытаются ему помочь. Официальных данных о ДТП пока нет.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на дороге и не превышать скорость, а пешеходов – убедиться, что вас пропускают и не переходить проезжую часть в неположенном месте.