В центре Пензы легковушка сбила молодого парня

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17 мая в группе «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлены последствия аварии с пешеходом.
Как сообщает очевидец, происшествие случилось на ул. Максима Горького. Судя по кадрам, под колеса отечественной Lada попал молодой человек. Автомобиль остановился посередине дороги, парень – лежит на асфальте перед машиной. Вокруг него – трое мужчин, которые пытаются ему помочь. Официальных данных о ДТП пока нет.
Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на дороге и не превышать скорость, а пешеходов – убедиться, что вас пропускают и не переходить проезжую часть в неположенном месте.