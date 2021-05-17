В Пензе по инициативе Сбера в честь поэтессы Ларисы Яшиной назвали улицу

Лариса Яшина — советская и российская поэтесса, член Союза писателей России, Союза журналистов СССР и России, лауреат различных литературных премий. Всю жизнь — с 1941 по 2020 год — прожила в Пензе. Предложение Сбербанка по присвоению новой улице ее имени поддержали депутаты Гордумы.

Сейчас в городе немного улиц, названных в честь великих женщин. Даже в Москве менее 1,5% улиц носят женские имена. Проект «Во имя женщин» призван обратить внимание общественности на важность гендерного равенства и подчеркнуть роль женщин в различных сферах жизни.

«Проект «Во имя женщин», запущенный к Международному женскому дню, получил живой отклик и логичное продолжение. Мы рады, что регионы активно поддержали нас и нам удалось привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства, которое проявляется даже в названиях улиц. Благодаря инициативе Сбера на улицах российских городов появится больше женских имен, а их жители узнают о великих соотечественницах», - отметил старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

17 мая памятную доску в честь Ларисы Яшиной открыли председатель ЗакСобрания Валерий Лидин и управляющая Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.

«В истории России огромную роль играют женщины: выдающиеся поэтессы, спортсменки, доктора, ученые. Они меняли и продолжают менять мир, оставляют важный след во всех сферах жизни. Наш проект призывает обратить внимание на значимость вклада женщин в развитие нашей страны, в развитие всего мира. Пенза стала первым городом России, в котором в рамках проекта улица была названа в честь нашей соотечественницы Ларисы Яшиной. Поздравляю всех с этим важным событием. Теперь имя человека, который внес большой вклад в развитие культуры Пензы, будет увековечено и продолжит жить в умах и сердцах людей», - сообщила Марина Дементьева.

«Идея увековечить имя Ларисы Яшиной и назвать в ее честь одну из улиц в новом микрорайоне нашла самую широкую поддержку в обществе. Это очень важно для пензенцев, которые знают и любят творчество выдающейся поэтессы, а также для подрастающего поколения — как повод гордиться нашими земляками и пример подлинного патриотизма», - добавил Валерий Лидин.

Дочь поэтессы Яна Загребельная поблагодарила правительство и Сбербанк за признание заслуг своей мамы, а также отметила важность проекта. Советник генерального директора ГК «Территория жизни» Федор Тощев подчеркнул, что Сбербанк является для компании стратегическим партнером в реализации масштабных строительных проектов комплексного освоения территории, например, таких как «Лугометрия».

«Но еще хочу отметить, что наше взаимодействие осуществляется в рамках масштабного культурного проекта по присвоению улицам имен великих соотечественниц. Улица Ларисы Яшиной объединит новый современный микрорайон, в котором будет проживать более 18 тысяч пензенцев», - добавил он.