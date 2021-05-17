В Никольском и Кузнецком районе выгорело больше 11 гектаров леса

С приходом жары в Пензенской области возобновились пожары – пресс-служба регионального минлесхоза рассказала о двух возгораниях 17 мая.

Как уточнили в ведомстве, пламя уничтожило 11,2 гектара леса в Кузнецком и Никольском районах. На данный момент огонь успешно потушили сотрудники лесничества и лесопожарного центра.

«Всего по состоянию на 17 мая 2021 года было ликвидировано 23 лесных пожара, площадь пройденная огнем составила 82,2 га», - добавили в министерстве.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 628-450.