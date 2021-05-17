На берегу Каспийского моря снова нашли мертвых тюленей

В Дагестане на берегу Каспийского моря в третий раз за год нашли туши мертвых нерп, пишет телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Каскийские тюлени – краснокнижные животные. Это единственные млекопитающие, которые обитают в Каспии. В это раз мертвых млекопитающих обнаружили на побережье в Дербенте. Об экологической катастрофе сообщили в республиканском минприроды.

Видео с мертвыми тюленями появилось в соцсетях, судя по нему, на теле нерп нет механических повреждений. Отмечается, что с декабря 2020 года здесь погибли более 300 особей.

В Минприроды Дагестана сообщили, что зафиксировали гибель животных и направили материалы в Росприроднадзор для дальнейшего выяснения причин произошедшего. Вероятной причиной массовой гибели тюленей могло стать попадание животных в рыболовные сети. Предположительно, с большей части погибших нерп сняли шкурки и сбросили в море, после чего их вынесло на берег.