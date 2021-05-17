На берегу Каспийского моря снова нашли мертвых тюленей

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Каскийские тюлени – краснокнижные животные. Это единственные млекопитающие, которые обитают в Каспии. В это раз мертвых млекопитающих обнаружили на побережье в Дербенте. Об экологической катастрофе сообщили в республиканском минприроды.
Видео с мертвыми тюленями появилось в соцсетях, судя по нему, на теле нерп нет механических повреждений. Отмечается, что с декабря 2020 года здесь погибли более 300 особей.
В Минприроды Дагестана сообщили, что зафиксировали гибель животных и направили материалы в Росприроднадзор для дальнейшего выяснения причин произошедшего. Вероятной причиной массовой гибели тюленей могло стать попадание животных в рыболовные сети. Предположительно, с большей части погибших нерп сняли шкурки и сбросили в море, после чего их вынесло на берег.