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19.05.2021г.
Пензенская больница им. Бурденко получила оборудование благодаря банку ВТБ

Пензенская больница им. Бурденко получила оборудование благодаря банку ВТБ

Ср, 19.05.21 09:00
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Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко получила новое медицинское оборудование в рамках благотворительной программы «Мир без слез» банка ВТБ. Неотъемлемая часть проекта — праздничная встреча юных пациентов с героями «Спокойной ночи, малыши!» — прошла 18 мая в прямом эфире инстаграма @mirbezslez.

Цель благотворительной программы «Мир без слез» — помощь детским государственным медицинским учреждениям по всей России

По медицинской статистике больше половины детей в первые дни жизни сталкиваются с физиологической желтухой. В процессе адаптации к новым условиям окружающей среды, в крови новорожденного выделяется токсичное вещество, которое окрашивает кожу в желтый цвет. В большинстве случаев такое явление считается нормой и исчезает без следа через две-три недели. Но бывает, что ребенок не может справиться самостоятельно, и чтобы избежать развития тяжелых форм заболевания, необходимо лечение. Фототерапия помогает организму вывести токсичное вещество за счет влияния ультрафиолетового света. Именно новые аппараты для интенсивной фототерапии и получила от ВТБ пензенская детская больница.

И все же лечение — это не только медицинские процедуры. Проект «Мир без слез» — это еще и встречи юных пациентов с героями детской передачи «Спокойной ночи, малыши!». Из-за пандемии детские праздники перешли в онлайн-формат. Пообщаться с Хрюшей, Филей и Степашкой теперь можно в прямом эфире инстаграма @mirbezslez. Онлайн-представление — праздник не только для детей, которые в это время находятся в больнице, но и для тысяч юных пользователей. Присоединиться к живому общению с героями, принять участие в викторине и выиграть подарки может каждый.

«Когда 18 лет назад мы запускали программу «Мир без слез», было принято принципиальное решение — поддерживать в закупке оборудования, лекарств и расходных материалов детские медицинские учреждения федерального и местного значения. За прошедшие годы проект стал всероссийским: заявку на участие может подать любая государственная детская больница в нашей стране. Через оказание системной помощи мы стремимся обеспечить равный доступ к качественной медицине для каждого ребенка», — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Проект «Мир без слез» существует с 2003 года и является частью общебанковской программы «Здоровая страна». За это время помощь получили более 150 больниц в 73 регионах России. Среди них также Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова: в 2017 учреждение получило новую эндоскопическую видеокамеру для хирургических отделений, а в 2013 — оборудование для кабинета отоларинголога.

В этом году в программе примут участие больницы из 22 городов, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также с. Курумкан (Республика Бурятия).

Источник фотографии: фото пре пресс-служба банка ВТБ
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16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
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03.05.2021 14:24
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26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
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22.04.2021 06:15
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20.04.2021 18:08
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20.04.2021 16:52
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05.04.2021 10:46
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