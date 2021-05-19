Пензенская больница им. Бурденко получила оборудование благодаря банку ВТБ

Цель благотворительной программы «Мир без слез» — помощь детским государственным медицинским учреждениям по всей России

По медицинской статистике больше половины детей в первые дни жизни сталкиваются с физиологической желтухой. В процессе адаптации к новым условиям окружающей среды, в крови новорожденного выделяется токсичное вещество, которое окрашивает кожу в желтый цвет. В большинстве случаев такое явление считается нормой и исчезает без следа через две-три недели. Но бывает, что ребенок не может справиться самостоятельно, и чтобы избежать развития тяжелых форм заболевания, необходимо лечение. Фототерапия помогает организму вывести токсичное вещество за счет влияния ультрафиолетового света. Именно новые аппараты для интенсивной фототерапии и получила от ВТБ пензенская детская больница.

И все же лечение — это не только медицинские процедуры. Проект «Мир без слез» — это еще и встречи юных пациентов с героями детской передачи «Спокойной ночи, малыши!». Из-за пандемии детские праздники перешли в онлайн-формат. Пообщаться с Хрюшей, Филей и Степашкой теперь можно в прямом эфире инстаграма @mirbezslez. Онлайн-представление — праздник не только для детей, которые в это время находятся в больнице, но и для тысяч юных пользователей. Присоединиться к живому общению с героями, принять участие в викторине и выиграть подарки может каждый.

«Когда 18 лет назад мы запускали программу «Мир без слез», было принято принципиальное решение — поддерживать в закупке оборудования, лекарств и расходных материалов детские медицинские учреждения федерального и местного значения. За прошедшие годы проект стал всероссийским: заявку на участие может подать любая государственная детская больница в нашей стране. Через оказание системной помощи мы стремимся обеспечить равный доступ к качественной медицине для каждого ребенка», — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Проект «Мир без слез» существует с 2003 года и является частью общебанковской программы «Здоровая страна». За это время помощь получили более 150 больниц в 73 регионах России. Среди них также Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова: в 2017 учреждение получило новую эндоскопическую видеокамеру для хирургических отделений, а в 2013 — оборудование для кабинета отоларинголога.

В этом году в программе примут участие больницы из 22 городов, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также с. Курумкан (Республика Бурятия).