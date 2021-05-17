Пензячка стала одной из победительниц всероссийского конкурса

Участники конкурса прислали более 8 000 открыток. Их создали дети и взрослые из 85 регионов России - от Калининграда до Сахалина. Победителей выбирали в четырех возрастных категориях — среди школьников 7-10, 11-13, 14-17 лет, а также взрослых. Пензячка заняла первое место в категории 18+.

«Мы рады, что конкурс стал популярным у жителей нашей страны. Участники рисовали и известных героев, и детей войны, и конечно, своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной. На открытках художники изображали сцены боя и советских воинов, праздничный салют и Знамя Победы, мирное небо и благодарных потомков. Каждая из этих работ уникальна», - отметили организаторы.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что рисунки победителей конкурса станут основой для лимитированной праздничной серии открыток. Почта России доставит отпечатанный набор таких открыток авторам – финалистам конкурса.

Все победители и призеры получат в подарок дипломы и бесплатную онлайн-экскурсию по новой экспозиции «Подвиг Народа», а конкурсанты — сертификат участника. Познакомиться с работами можно на сайте Музея Победы.