В Пензе пройдет просветительская акция «Умный маршрут»

Пенза вошла в число городов, где пройдет просветительская акция «Умный маршрут», которая организована Российским обществом «Знание».

Как сообщили в пресс-центре облправительства, в течение 25 дней команда из 46 лучших спикеров России посетит 12 городов. Для студентов проведут лекции, панельные дискуссии, Ted Talk – лекции, видеозаписи которых затем доступны бесплатно для просмотра и скачивания в HD-качестве на сайте «YouTube».

Акция пройдет в Санкт-Петербурге, Брянске, Курске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Самаре, Пензе, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле.

В Пензе мероприятия «Умного маршрута» состоятся 18 мая на тему: «Мир науки. Как превратить желание изменить мир в профессию». Поучаствовать в проекте пригласили кандидата химических наук Екатерину Скорб, кандидата биологических наук Анну Кудрявцеву, доктора философских наук, научного руководителя Центра биоэлектрических интерфейсов Высшей школы экономики Михаила Лебедева. Встреча (12+) состоится в 13:00 18 мая в 11 корпусе Пензенского государственного университета.