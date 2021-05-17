Пензенский омбудсмен предупредила родителей об опасности падения малышей из окон

Пензенский детский омбудсмен Елена Столярова в соцсети обратилась к родителям с просьбой быть более внимательными: принять меры по предотвращению падения малышей из окна.

Дело в том, что из-за жаркой погоды в квартирах открывают окна. Из любопытства дети забираются на них, облокачиваются на москитную сетку и падают вместе с ней. Елена Столярова напомнила о ряде трагедий, произошедших недавно в регионах страны.

«С наступлением жарких дней участились случаи выпадения детей из окон многоэтажных домов. Так, например, 16 мая в Самаре двухлетний ребенок выпал из окна и получил не совместимые с жизнью травмы. По предварительной, информации ребенок был дома с мамой, которая забыла закрыть окно в комнате и отвлеклась. В городе Красногорске Московской области 16 мая погибла двухлетняя девочка, выпав из окна многоэтажного дома. Девочка находилась дома с мамой, которая ненадолго покинула комнату, где было оставлено открытым окно, оборудованное москитной сеткой. Девочка забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку, выпав вместе с ней из окна.

Обращаюсь к вам с просьбой принять все необходимые меры безопасности по недопущению выпадения детей из окон», - написала омбудсмен.

Ранее в рубрике «Дежурный врач» специалист Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Филюшкина также призывала родителей оборудовать окна специальными устройствами.

«Это съемные ручки, блокираторы, тросики, накладные замки, ограничители открывания створки и другие. Они довольно легко монтируются, в продаже имеются как дорогие, так и бюджетные варианты. Но даже при наличии на окнах защитных приспособлений не стоит терять бдительность, надежно прятать ключи от замков, съемные ручки, следить за исправностью механизмов и самих створок.

Обычные москитные сетки имеют очень слабые крепления, которые не способны выдержать даже маленького ребенка. Но существуют и усиленные, на сверхпрочных металлических креплениях, рассчитанные на вес взрослого человека. Они позволяют не только откидывать створку, но и открывать окно настежь.

Если нет возможности обезопасить окно, для предотвращения выпадения ребенка не следует открывать окна настежь, даже если рядом с малышом есть кто-то из взрослых. Дети в состоянии забраться на подоконник за несколько секунд. Из режима «микропроветривание» окно открывается очень легко. Лучше всего использовать режим «фронтальное проветривание».

Подробнее с рекомендациями можно ознакомиться здесь.