Пензенское управление строительства готово осваивать площадку ТОСЭР

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Об этом 13 мая на встрече с почетными гражданами города Заречного рассказал генеральный директор производственного объединения Ренат Ибрагимов.
«Мы стали резидентами ТОСЭР и планируем выпускать новые современные строительные материалы. Это будет абсолютно иное производство, которое изменит стандарты качества строительства жилья. Мы уже вложили немало средств в оборудование, которое будем применять на территории опережающего социально-экономического развития, чтобы как можно быстрее зайти на площадку и начать выпуск продукции», — подчеркнул Ренат Ибрагимов.
В ходе встречи он ответил на все вопросы, волнующие общественников Заречного.
«Мы довольны, понравилось все, мы получили исчерпывающую информацию о том, как развивается наш город», — отметил почетный гражданин Заречного Александр Легошин.
«Есть понимание, что продукция этого предприятия будет востребована, а значит, будет пополняться и бюджет Заречного. А главное — здесь создаются новые рабочие места», — рассказал глава Заречного Олег Климанов.
Производственное объединение «Пензенское управление строительства» является одним из резидентов ТОСЭР — территории опережающего социально-экономического развития Заречного. На новой площадке будет освоено новое производство железобетонных изделий, а также других современных материалов, необходимых для возведения жилых домов любой этажности.
Стоит отметить, что Пензенское управление строительства и сегодня модернизируется. Узнать подробности о производстве можно на сайте pus.sx.