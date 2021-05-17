Более 10 тысяч пензенских 9-классников напишут контрольные работы

С 18 по 21 мая девятиклассники Пензенской области напишут контрольные работы по одному из учебных предметов по своему выбору.

Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, в этом году основной госэкзамен (ОГЭ) был заменен на контрольные работы. В Пензенской области участие в написании работ примут 10730 школьников.

18 мая они напишут работы по биологии, литературе, информатике и ИКТ, 19 мая – по физике и истории, 20 мая – по обществознанию и химии, 21 мая – по географии, иностранным языкам.

Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам не предусмотрены. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам также не предусмотрено.

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут принимать участие в контрольных работах по своему желанию. Контрольная работа начинается в 10:00.

«Результат контрольной работы не будет являться условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении обучающихся в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения. Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал», - уточнили в министерстве.