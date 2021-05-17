В Пензе стартовал конкурс для бизнесменов на льготную аренду

Пензенские предприниматели смогут арендовать помещения на льготных условиях. Для этого в регионе организовали специальный конкурс.

В пресс-службе мэрии уточнили, что на сегодняшний день есть свободные площади в бизнес-инкубаторах Пензы (ул. Окружная, ул. Сухумская, ул. Ленина), а также в области.

Отмечается, что для того, чтобы стать резидентом ГКУ «ПРОБИ» необходимо быть предпринимателем или юридическим лицом, действующим не более трех лет. Для участия в конкурсе необходимо собрать пакет учредительных документов, описать свой бизнес-проект, выбрать помещение и подать заявку. Конкурс продлится до девяти часов утра 15 июня.

Помимо этого, стартовал конкурс на аренду помещений в «IT-Парке» и технопарке «Яблочков». Условия для участия в конкурсе те же, что и в бизнес-инкубаторах, однако договор с резидентами заключается на семь лет. Этот конкурс продлится до 10 часов 15 июня.

Подробную информацию можно узнать по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, 16, оф. 206 или по телефонам: (8412) 636-785, 636-754.

