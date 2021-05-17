Все известные подробности ужасного тройного убийства в Пензенской области

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Сообщение о стрельбе в селе Липовка Малосердобинского района поступило в Дежурную часть в воскресенье, в 18:15. На место немедленно выехали сотрудники полиции.
«На территории частного домовладения были обнаружены тела двух женщина, 1972 и 1948 годов рождения, с огнестрельными ранениями. Тело еще одного их родственника с аналогичными ранениями было обнаружено в соседнем селе Огаревка. Следствие располагает информацией о возможной причастности к убийству трех человек жителя села Липовка Малосердобинского района Воробьева Анатолия Николаевича, 1972 года рождения», - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
«Из-за неприязненных отношений произвел выстрелы в потерпевших из зарегистрированного ружья «ИЖ 43» 12 калибра. По слова очевидцев, злоумышленник направился в сторону речки. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции УМВД России по Пензенской области, следственного комитета и специальных подразделений Росгвардии», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Если Вам что-либо известно о местонахождении предполагаемого преступника или обстоятельствах совершенного убийства, сообщить об этом в региональное следственное управление, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.