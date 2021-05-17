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17.05.2021г.
Все известные подробности ужасного тройного убийства в Пензенской области

Все известные подробности ужасного тройного убийства в Пензенской области

Пн, 17.05.21 21:45
Просмотров: 375
Громкое преступление в Пензенской области. Правоохранительные органы разыскивают мужчину, который застрелил из ружья трех человек. Трагедия случилась в Малосердобинском районе. В настоящее время силовики осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

Сообщение о стрельбе в селе Липовка Малосердобинского района поступило в Дежурную часть в воскресенье, в 18:15. На место немедленно выехали сотрудники полиции.

«На территории частного домовладения были обнаружены тела двух женщина, 1972 и 1948 годов рождения, с огнестрельными ранениями. Тело еще одного их родственника с аналогичными ранениями было обнаружено в соседнем селе Огаревка. Следствие располагает информацией о возможной причастности к убийству трех человек жителя села Липовка Малосердобинского района Воробьева Анатолия Николаевича, 1972 года рождения», - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Из-за неприязненных отношений произвел выстрелы в потерпевших из зарегистрированного ружья «ИЖ 43» 12 калибра. По слова очевидцев, злоумышленник направился в сторону речки. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции УМВД России по Пензенской области, следственного комитета и специальных подразделений Росгвардии», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Если Вам что-либо известно о местонахождении предполагаемого преступника или обстоятельствах совершенного убийства, сообщить об этом в региональное следственное управление, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
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13.04.2021 11:15
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08.04.2021 19:33
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08.04.2021 15:13
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05.04.2021 10:46
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03.04.2021 10:27
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