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17.05.2021г.
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»

Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»

Пн, 17.05.21 19:24
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На недавно завершившемся чемпионате России по плаванию, в котором приняли участие около шестисот спортсменов. А на всероссийские соревнования на призы Героя России Александра Самокутяева было заявлено более восьмисот юных пловцов. Отчасти это свидетельствует о росте популярности состязаний, организуемых детской лигой плавания «Поволжье», штаб которой базируется в Пензе. О стоящих перед этой организацией задачах, достижениях и дальнейших планах, а также о своих взглядах на вопросы развития плавания в нашем регионе в беседе с корреспондентом ИА «Пенза-Пресс» рассказал председатель правления лиги Дмитрий Беляков.

- Дмитрий Анатольевич, поведайте о причинах создания возглавляемой Вами организации.

- Можно сказать, что у ее истоков стояли мои дети, которые стали заниматься плаванием. Я сопровождал их на различные соревнования. И организация одних из них в Белоруссии вызвала некоторое недоумение. При статусе международных они проводились в старом бассейне, который совершенно не соответствовал современным нормам и требованиям. И подумалось, что при имеющейся в Пензе базе здесь вполне можно проводить аналогичные состязания.

Я поделился своими мыслями, и оказалось, что в своих размышлениях не одинок. У меня появились единомышленники, с которыми мы решили создать организацию, объединяющую тренеров, известных спортсменов, юных пловцов и их родителей. В результате в августе 2015 года была зарегистрирована детская лига плавания «Поволжье», а в сентябре мы ее открыли.

- К какой категории учреждений можно отнести лигу — к образовательным, где проводится обучение и подготовка пловцов, или к тем, которые занимаются организацией и проведением соревнований?

- В нашей структуре имеются тренеры, успешно обучающие и подготавливающие пловцов любого возраста. Но здесь не «лепят» чемпионов Олимпиад, мира или России. Естественно, никто не будет отказываться от того, чтобы такие появлялись. И все же наши основные цели и задачи состоят в развитии, пропаганде и популяризации плавания среди детей, укреплении здоровья путем приобщения к систематическим занятиям, повышении роли физической культуры во всестороннем и гармоничном развитии.

Мы также занимаемся организацией соревнований и их проведением. Победители и призеры получают награды, есть и денежные сертификаты для лучших в командном зачете. Соревнования имеют статус официальных. В основном они входят в областной единый календарный план, но есть и всероссийского ранга, проводящиеся под эгидой федерального Минспорта. Так что статус наших состязаний дает право присваивать спортивные разряды участвующим в них пловцам.

- Не получается ли так, что лига в чем-то копирует областную федерацию плавания, и где-то отбирает у нее хлеб?

- Ни в коем случае. Лига тесно с ней взаимодействует, ряд соревнований проводится совместно. При этом в своей работе мы руководствуемся не только спортивным аспектом, как и территорией области. Скажем, соревнования, посвященные заслуженному тренеру России Галине Долговой, проводим в Казани. Совместно с федерацией плавания Республики Мордовия лига осуществляет общее руководство и проведение республиканских соревнований в Саранске.

- Есть ли какие-нибудь особенности состязаний, проводимых детской лигой плавания «Поволжье»?

- Наши соревнования открыты для всех — для любого мальчишки или любой девчонки, изъявивших желание. Для этого совершенно не обязательно заниматься в специализированных классах или секциях спортшкол. Наличия положительной справки о состоянии здоровья достаточно для подачи заявки. И в проводимых лигой соревнованиях имели место случаи, когда юные рядовые любители плавания обыгрывали своих ровесников из ДЮСШ, уже имеющих спортивные разряды.

- А что подразумевается под «не только спортивным аспектом»?

- Мы стремимся при проведении любого соревнования создать для детей атмосферу праздника, который не ограничен стенами бассейна. Для участников организуются различные культурные мероприятия — посещение киносеансов, дискотеки, участие в разного плана флеш-мобах, и т.п. Например, после первого дня соревнований на призы Самокутяева участники имели возможность посмотреть в кинотеатре «Современник» недавно вышедший в прокат фильм «Белый снег», основанный на реальных событиях из жизни великой российской лыжницы Елены Вяльбе. А после второго дня в киноконцертном зале «Пенза» для них организовали дискотеку, на которую специально была приглашена группа «Пропаганда». Во внесоревновательный период для юных пловцов также организуются праздники с выступлением почетных гостей и творческих коллективов.

В рамках проекта «У нас свои герои» мальчишкам и девчонкам рассказывают об известных людях Пензы и области. В честь них организуются и именные турниры. Помимо соревнований на призы Александра Самокутяева проводится первенство, посвященное памяти Марины Плотниковой, нашей землячке из Тамалинского района, ставшей первой женщиной — Героем России. Проводятся и турниры, посвященные героям пензенского плавания — заслуженному тренеру России Галине Долговой, первому мастеру спорта из Пензы Людмиле Рожковой.

- За счет чего лиге удается осуществлять свою деятельность?

- Поскольку она является некоммерческой организацией, мы не отказываемся ни от какой помощи. Развиваться в лучшую сторону удается с помощью грантового финансирования, а также ряда партнеров, оказывающих как материальную, так и информационную поддержку. Также весомую помощь оказывают родители спортсменов. Без нее обойтись было бы весьма затруднительно.

- На недавно прошедшем чемпионате России пензенским пловцам не удалось ни завоевать путевки на Олимпиаду, ни войти в состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы. В чем на Ваш взгляд причина неудач наших земляков на основных стартах в последнее время?

- Они неплохо выступают по детям и юношам, но не все оказываются готовыми к переходу во взрослую жизнь. Причины разные — как объективного, так и субъективного характера. Кто-то, может, достиг своего потолка, и ждать от него продвижения вряд ли приходится. Кого-то не удается мотивировать должным образом. В Пензе есть тренеры, способные подготовить сильных пловцов. И сейчас есть молодые перспективные спортсмены, на кого можно рассчитывать. Возможно их время еще не пришло, и на этом чемпионате в Казани их час не пробил.

- А не считаете ли Вы порочной практику параллельного зачета или привлечения в Пензу пловцов из других регионов?

- В самом факте их привлечения ничего плохого нет. Другое дело, что в этом вопросе требуется тщательно взвешенный подход. Не стоит брать количеством. Привлекать надо тех, кто реально может стать здесь лидером, способным потащить за собой перспективную молодежь. А она, повторюсь, у нас имеется.

- Может ли посодействовать спортивному росту пензенских пловцов тренировочный центр, который планировалось создать на площадях переданного вам в аренду детского лагеря «Долина дружных»?

- Вполне. Мы уже многое сумели реконструировать, необходимы некоторые доработки, чтобы соответствовать всем предъявляемым требованиям. Надеемся, что первый корпус удастся запустить уже в этом году. У этой базы удобное месторасположение недалеко от Пензы. И когда проект заработает на полную мощность, то, думаю, во многом необходимость местным пловцам выбираться на сборы в другие регионы отпадет.

- Дмитрий Анатольевич, по истечении пяти лет деятельности какой Вам видится работа лиги в обозримом будущем?

- Сделано было немало, но еще многое предстоит. Мы намерены двигаться вперед — как расширяя границы лиги, так и повышая уровень наших пловцов. Но при этом не забываем о главной нашей задаче — привлекать к плаванию как можно большее количество детей. Путь многим из них и не суждено будет стать чемпионами, это вполне естественно. А вот обладание плавательными навыками и умение держаться на воде в жизни пригодится каждому.

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14.05.2021 19:08
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14.05.2021 07:05
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12.05.2021 19:06
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09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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05.05.2021 13:13
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03.05.2021 14:24
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26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
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22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
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20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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19.04.2021 16:41
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13.04.2021 11:15
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08.04.2021 19:33
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08.04.2021 15:13
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05.04.2021 10:46
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