В Пензе прошел региональный отборочный этап Европейской школьной лиги дзюдо

В школе №19 города Пензы собрались исключительно поклонники дзюдо. Там прошел региональный отборочный этап Европейской школьной лиги этого вида единоборства. От нашего региона к ней присоединились учащиеся двух учебных заведений. Ребята разного возраста боролись за возможность попасть в сборную команду области, которая представит край на финальных соревнованиях.

С эффектного показательного выступления начинаются соревнования регионального этапа Европейской школьной лиги дзюдо. Здесь участники - не профессиональные спортсмены, а ребята, которые изучают японское боевое искусство на уроках физической культуры и внеклассных занятиях. При этом к состязаниям учащиеся подошли с полной серьезностью, ведь подготовка велась с Нового года, а за три недели до старта начались ограничения в пище и сушка.

«Нужно побороться со своими эмоциями, со страхом, можно сказать. В более старшем возрасте нужно, чтобы «протек по телу пот». Нужно сделать подвороты или какой-то специальный круг упражнений», - поделился участник турнира Савелий Сбруякин.

В проекте пока что участвуют ученики школ №19 и № 77 Пензы. Функциональная и техническая подготовка у них велась по три-четыре раза в неделю. Ребята тренировали гибкость, силу, отрабатывали технику бросков и приемы, ведь перед ними стоит непростая задача.

«Надо показать все свое всестороннее развитие. Прежде всего это работа педагогов. Необходимо продемонстрировать свои теоретические знания, знания терминологии дзюдо. Мы преподаем детишкам все броски, все команды на японском, они все знают перевод», - рассказал тренер-преподаватель по дзюдо Павел Кояков.

По итогам соревнований будет создана сборная Пензенской области, которая отправится на всероссийский этап в Сергиев Посад. Лучшие команды станут участниками финала Европейской школьной лиги дзюдо, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.