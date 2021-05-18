Создатель игр из Пензы рассказал, насколько востребованы специалисты IT-сферы

Ровно 30 лет назад был создан первый в мире сайт. Как за эти годы менялся и развивался интернет и все, что с ним связано, обсудили в программе «Экспресс. Тема» (16+). Гостем очередного выпуска стал Владимир Розов - руководитель компании «Бит гэймз», которая занимается разработкой компьютерных игр.

«Мы делаем просто некий инструмент. Как им воспользуются, зависит только от их воспитания. Нас радует, как разработчиков игр, отзывы тех игроков, которые говорят, что благодаря нашим играм они вышли из депрессии, нашли много новых друзей, стали больше общаться», - рассказал руководитель компании «BIT. GAMES» Владимир Розов.

Чему еще способствуют онлайн-игры, насколько сегодня востребованы специалисты IT-сферы, о самых полезных интернет-ресурсах и уникальных разработках узнаете сегодня, 17 мая, сразу после вечернего выпуска программы «События» (16+). Посмотреть новый выпуск программы «Экспресс. Тема» можно на сайте телеканала.