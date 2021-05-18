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18.05.2021г.
В Пензе прошел седьмой международный Георгиевский фестиваль боевых искусств

В Пензе прошел седьмой международный Георгиевский фестиваль боевых искусств

Вт, 18.05.21 03:45
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Представители порядка десяти региональных федераций продемонстрировали на татами свое мастерство.

В Пензенской духовной семинарии ненадолго прекратились уроки богословия. Все внимание направлено на единоборства. Георгиевский фестиваль боевых искусств уже давно стал традицией. Хотя в прошлом году его не проводили из-за пандемии, но теперь представители самых разных видов спорта собрались вместе, чтобы показать свое мастерство.

«Богатство его прежде всего состоит в том, что наши дети, коллеги воспитывают в себе здоровый дух и готовы делиться этим со всеми нами», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.

Начали фестиваль по церковным канонам с молебна. После этого приступили непосредственно к выступлениям. Свое мастерство показали представители региональных федераций ушу, самбо, карате, тхэквондо, айкидо, кореш, дзюдо. Кроме того, к ним присоединились мастера рукопашного боя и исторического фехтования.

«Как это надлежит настоящим спортсменам, побеждает человек не противника, а сам себя. Лучший бой - это тот, который не состоялся. Философия проста и, наверное, для всех одинакова», - отметил председатель организационного комитета седьмого международного Георгиевского фестиваля боевых искусств «За веру и отечество» Глеб Синцов.

«Очень важно, чтобы наши дети воспитывались на нашей богатой истории, на тех великих традициях, которые у нас есть», - сказал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Выбор Марии Гараниной пал на ушу, что в первую очередь связано с многогранностью этого вида спорта. Постигать его основы непросто, нужно работать не только со своим телом, но и учиться владению традиционными для этого китайского единоборства видами оружия. Но со временем даже оно ощущается как продолжение руки.

«Знаете, есть виды спорта, которые являются определенным стилем жизни, в котором ходишь и думаешь, что ты в нем. Мне нравится то, что здесь кроме физического пути есть духовный. Развиваешься не только внешне, но и внутренне», - прокомментировала участница Георгиевского фестиваля боевых искусств «За веру и отечество Мария Гаранина.

С годами количество участников фестиваля неизменно растет. Вместо нескольких десятков человек, в этот раз на татами вышли 200 спортсменов. Расширяется и география. Здесь представлены семь регионов России, а также Таджикистан, Казахстан и Киргизия, а за их выступлениями наблюдали почетные гости, которые и сами могут немало рассказать о единоборствах. К примеру, Сергей Бурлаков - победитель чемпионата мира среди пара-каратистов и бронзовый призер среди здоровых спортсменов.

«Любовь к себе, близким, Родине, своей работе. Только все через любовь. Вот тогда ты становишься победителем, потому что без любви такого не бывает, не происходит. Нельзя сделать шедевр, если ты не любишь то, чем занимаешься, что ты делаешь», - отметил член общественной палаты Российской Федерации Сергей Бурлаков.

Кстати, в программу Георгиевского фестиваля традиционно входят только показательные выступления. Как отмечают организаторы, если бы они проводили спарринги, то с учетом разнообразия видов спорта, праздник растянулся бы на неделю, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
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26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
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В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
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20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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