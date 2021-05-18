Пензенская область приняла научно-практическую конференцию в сфере урологии

Специалисты урологического отделения Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко пополнили количество оперативных манипуляций, которые теперь могут осуществлять на базе своего лечебного учреждения. В четвертый раз наш регион принимал научно-практическую конференцию в сфере урологии. Как и большинство мероприятий сейчас, семинар прошел в онлайн-формате, но это никак не повлияло на численность его участников и тем более на информативность.

Хотя конференц-зал областной больницы имени Бурденко практически пуст, за удалением камней из почек наблюдают сотни человек. Четвертый семинар урологов прошел в онлайн-формате. Это, по мнению организаторов, скорее плюс, чем минус, ведь так получилось охватить большое количество специалистов даже за пределами России. Только за две конференции в ней приняли участие более 400 человек. В режиме реального времени они могли наблюдать за семью сложнейшими операциями, которые пока доступны лишь в крупных медучреждениях страны.

«Пензенская область присоединилась к той когорте лечебных учреждений, где эти методы внедрены, освоены, прошли обучение наши специалисты. Дело стоит только за приобретением необходимых расходных материалов, оборудования, чтобы мы могли эти операции воспроизводить и в дальнейшем на территории нашей области», - пояснил заведующий урологическим отделением Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко Михаил Миронов.

За десять лет в больнице имени Бурденко внедрили более 100 операций урологического профиля. И после каждой такой конференции список пополняется еще пятью-десятью специализированными манипуляциями. Врачи уже обучены, дело за покупкой оборудования. На технику и расходные материалы понадобится около 35-50 миллионов рублей.

«Все эти операции входят в стандарты высокотехнологичной помощи. Пациентам они обходятся бесплатно и выполняются за счет квот», - отметил Михаил Миронов.

Научно-практическая конференция длилась два дня. После практики специалисты перешли к теории. Проблемы и задачи современной урологии обсуждали ведущие специалисты страны, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.