На ул. Новоселов сбили ребенка

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В микрорайоне Заря в Пензе случилась авария с участием маленького пешехода.
По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 14 мая в 17:30 на ул. Новоселов водитель LADA Largus сбил мальчика. Ребенка госпитализировали.
По данному факту проводится проверка.
Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на дороге и не превышать скорость, а пешеходов – убедиться, что их пропускают, переходить проезжую часть в неположенном месте нельзя.