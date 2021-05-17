При задержании «малосердобинский стрелок» открыл огонь по стражам порядка

В Пензенской области стражи порядка вечером 17 мая обнаружили местного жителя, который подозревается в убийстве трех человек. По данным следствия, 16 мая в Липовке он застрелил бывшую жену, ее мать, а затем отправился в Огаревку, где порешил и ее брата.

По информации пензенского управления Росгвардии, мужчина был обнаружен в Огаревке примерно в километре от места преступления. Сотрудники ОМОНа увидели его в овраге. Завидев стражей порядка, «стрелок» побежал через дорогу в сторону поля.

«Сотрудники правоохранительных органов заблокировали его и предложили сдаться. Но мужчина открыл стрельбу. В итоге он был нейтрализован ответным огнем», - рассказали ИА «Пенза-Пресс» в Росгвардии.

«При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, произведя несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии. В результате ответного огня подозреваемый получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте работает следственная группа», - также добавили в областном управлении СКР.

В поиске подозреваемого задействовали 100 сотрудников специальных подразделений управления Росгвардии по Пензенской области. Также в следственных действиях принимали участие специалисты СКР и УМВД.

По факту тройного убийства, которое произошло 16 мая, возбуждено уголовное дело. На розыск подозреваемого ушли сутки.

Также отдельно заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

Расследование продолжается.