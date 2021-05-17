Появились фото с места задержания «малосердобинского стрелка»

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Вечером 17 мая в группах пензенского управления Росгвардии и регионального СУ СКР в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото с места задержания мужчины, который подозревается в убийстве трех человек.
По данным следствия, 16 мая в Липовке он застрелил бывшую жену, ее мать, а затем отправился в Огаревку, где лишил жизни и ее брата.
На розыск у правоохранителей ушли сутки. Вечером 17 мая мужчину нашли в километре от места преступления – он прятался в овраге.
При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам Росгвардии, несколько раз выстрелив из ружья в их сторону. В результате ответного огня получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Сейчас на месте работает следственная группа, обнаружены охотничье ружье и боеприпасы.
Возбуждены уголовные дела по факту убийства и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование продолжается.