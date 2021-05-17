Появились фото с места задержания «малосердобинского стрелка»

Вечером 17 мая в группах пензенского управления Росгвардии и регионального СУ СКР в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото с места задержания мужчины, который подозревается в убийстве трех человек.

По данным следствия, 16 мая в Липовке он застрелил бывшую жену, ее мать, а затем отправился в Огаревку, где лишил жизни и ее брата.

На розыск у правоохранителей ушли сутки. Вечером 17 мая мужчину нашли в километре от места преступления – он прятался в овраге.

При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам Росгвардии, несколько раз выстрелив из ружья в их сторону. В результате ответного огня получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Сейчас на месте работает следственная группа, обнаружены охотничье ружье и боеприпасы.

Возбуждены уголовные дела по факту убийства и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование продолжается.



