Мельниченко сообщил об отставке и.о. главы минлесхоза Игоря Чернышова

Олег Мельниченко в своем Instagram-аккаунте подтвердил информацию об отстранении от должности и.о. главы пензенского минлесхоза Игоря Чернышова.

Одна из подписчиц в комментариях к посту поинтересовалась, достоверна ли информация об отставке чиновника.

«Подтверждаю, сегодня был отстранен от должности в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции. С завтрашнего дня будет назначен новый руководитель», - ответил Олег Мельниченко.

Напомним, Игорь Чернышов был назначен и.о. главы минлесхоза. Руководитель региона поручил Счетной палате провести проверку деятельности областных минлесхоза и департамента госимущества. Ранее стало известно об увольнении бывшего главы министерства Александра Москвина.