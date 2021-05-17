Мельниченко рассказал о возобновлении подачи воды в ряде микрорайонов Пензы

Вечером 17 мая Олег Мельниченко в своем Instagram-аккаунте сообщил об устранении аварии, из-за которой жители нескольких микрорайонов Пензы остались без воды.

«Несколько крупных микрорайонов Пензы сегодня остались без воды. Это жители Спутника, Терновки, Междуречья и других районов. Ситуация была очень непростая, авария действительно серьезная. Держал руку на пульсе весь день, в режиме онлайн мне докладывали, как идут ремонтные работы», - отметил руководитель региона.

По словам Олега Мельниченко, бригады ресурсоснабжающей организации и МЧС устраняли аварию весь день, привлекли спецтехнику, организовали подвоз технической воды.

«В устранении прорыва было задействовано максимальное количество рабочих.

Сейчас водоснабжение возобновлено», - добавил Олег Мельниченко, поблагодарив пензенцев за понимание.

В комментариях он уточнил, что сейчас идет заполнение системы, и вода скоро вновь появится во всех домах.