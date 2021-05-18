В сентябре в России прогнозируют сокращение поставок чая

В сентябре российские розничные магазины могут столкнуться с сокращением поставок индийского чая. Как сообщают « Известия » со ссылкой на ассоциацию «Росчайкофе», проблема может возникнуть из-за коронавируса.

Российский рынок чая на треть состоит из индийских поставок. Сбор урожая в этой стране начинается в апреле-мае, пик сезона приходится на июнь-август. Однако уже сейчас более 90 чайных плантаций в регионе Ассам, который является главным производственным штатом Индии, сообщили о случаях заражения сотрудников коронавирусом. Поэтому вводятся ограничения их допуска на работу.

Кроме того, на снижение урожая повлияла сильная засуха. В случае дальнейшего распространения инфекции введение сдерживающих мер может привести к резкому снижению производства и росту цен на черный чай.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что не ожидают резкого роста цен и дефицита чая на внутреннем рынке из-за возможного сокращения его производства в Индии, пояснив, что продукт могут заказать у других стран-изготовителей.