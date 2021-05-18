Алексей Качан объяснил долгое рассмотрение заявления на «детскую» выплату

Один из них касается долгого рассмотрения заявления на выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Министр сообщил, что причина - в новом порядке предоставления выплаты, при котором органы соцзащиты населения анализируют не только среднедушевой доход семьи заявителя, но и имущественное положение, а также направляют межведомственные запросы по движимому и недвижимому имуществу граждан.

Он добавил, что работа с одним заявлением в среднем может занимать до 30 рабочих дней.

«Органы соцзащиты населения Пензенской области рассматривают поступающие заявления от граждан для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в течение 10 рабочих дней, плюс срок принятия решения о назначении (либо об отказе в назначении) выплаты может быть продлен на 20 рабочих дней в случае непоступления документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия», - написал Алексей Качан.

В случае, если гражданину будет отказано в перерасчете ежемесячной выплаты, ранее назначенная ежемесячная выплата будет осуществляться в прежнем размере до истечения 12-месячного срока, на который она была установлена.

Также пензенцы интересовались, через какой промежуток времени будет перечислена выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

По словам министра, административная процедура по перечислению выплаты проходит в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о ее назначении.

«На основании положительных решений, принятых по заявлениям для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в апреле 2021 года и первой декаде мая 2021 года, денежные средства федерального и регионального бюджетов будут перечислены на расчетные счета получателей до конца мая 2021 года», - объяснил Алексей Качан.