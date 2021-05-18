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18.05.2021г.
В праймериз «Единой России» участвует много новых лиц

В праймериз «Единой России» участвует много новых лиц

Вт, 18.05.21 09:37
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В партии «Единая Россия» подвели предварительные итоги подачи заявлений на участие в предварительном голосовании. Впервые более половины кандидатов – беспартийные лица.

По словам председателя федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александра Карелина, всего подали 7636 заявлений. Почти 35% участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет, средний возраст кандидатов – 41 год.

«Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 млн – те, кто заявил себя в выборщики. [Более] 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму», - рассказал Александр Карелин.

Он также отметил, что каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих - почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.

«Больше половины – 51,2% - те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования», – добавил Александр Карелин.

Каждый третий кандидат праймериз «ЕР» - волонтер, принимавший участие в борьбе с пандемией.

«Очевидно, сработал призыв президента Владимира Путина к добровольцам, потому что треть списка – это те, кто активно и настойчиво проявил себя во время борьбы с пандемией в волонтерских организациях», - отметил председатель федерального оргкомитета.

Напомним, предварительное голосование впервые проводится в режиме онлайн в масштабах всей страны. Регистрация избирателей продлится до 28 мая – о желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, уже заявили 4,8 миллиона человек, или почти 5% избирателей страны. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит съезд.

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16.05.2021 01:50
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14.05.2021 19:08
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12.05.2021 19:06
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09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
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26.04.2021 18:10
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20.04.2021 14:51
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