Пензенских музыкантов приглашают поучаствовать в Большом кавер-фестивале

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В Пензе каждую пятницу до середины сентября будут проводить Большой кавер-фестиваль. Организаторы приглашают исполнителей принять в нем участие.
Как сообщили в мэрии, по пятницам на Фонтанной площади будут звучать известные песни отечественной и зарубежной эстрады, рок-хиты, джаз, духовая музыка.
Исполнителям, желающим принять участие в мероприятии, нужно оправить письмо на электронную почту kirova39@yandex.ru. В тексте сообщения необходимо рассказать о себе и своем коллективе, приложить фото и ссылки на видео либо аудио файлы с записью творческих номеров.
В мэрии напомнили, что 14 мая пензенцев радовали Анатолий Николаев, Алена Босолаева, Жанна Смольянова, а завершил вечер яркий, зажигательный музыкальный коллектив Brand Band.