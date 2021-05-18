Пензенских музыкантов приглашают поучаствовать в Большом кавер-фестивале

В Пензе каждую пятницу до середины сентября будут проводить Большой кавер-фестиваль. Организаторы приглашают исполнителей принять в нем участие.

Как сообщили в мэрии, по пятницам на Фонтанной площади будут звучать известные песни отечественной и зарубежной эстрады, рок-хиты, джаз, духовая музыка.

Исполнителям, желающим принять участие в мероприятии, нужно оправить письмо на электронную почту kirova39@yandex.ru. В тексте сообщения необходимо рассказать о себе и своем коллективе, приложить фото и ссылки на видео либо аудио файлы с записью творческих номеров.

В мэрии напомнили, что 14 мая пензенцев радовали Анатолий Николаев, Алена Босолаева, Жанна Смольянова, а завершил вечер яркий, зажигательный музыкальный коллектив Brand Band.