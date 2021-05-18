Въезд на ул. Московскую со стороны ул. Кураева будет перекрыт

18 мая на совещании в администрации Пензы обсудили ход ремонтных работ в верхней части ул. Московской.

Как сообщил мэр Андрей Лузгин, 19 мая подрядчик установит ограждения и запрещающие знаки на въезд на улицу Московскую с улицы Кураева. Также здесь будет ограничена парковка.

«Подрядчик начинает работы с обеих сторон участка. Тротуары пока остаются оба, транзит будет все время – закрывать движение по пешеходных дорожкам планируют поочередно», – рассказал он.

В мэрии добавили, что к работам приступят на этой неделе. Сейчас на объекте идет замена теплосетей.

Напомним, в верхней части ул. Московской планируется посадить 66 новых деревьев. Вдоль всей пешеходной улицы будут обустроены места для отдыха в виде скамеек, кресел на одного человека и другие малые архитектурные формы, появится новое освещение.

Эту территорию для благоустройства выбрали жители в ходе голосования. Сейчас пензенцы также могут выбрать территорию, которую отремонтируют в следующем году. Голосование (16+) проходит на сайте https://58.gorodsreda.ru/ и на базе районных администраций.