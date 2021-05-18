Годовой доход мэра Пензы Лузгина остался на прежнем уровне

На сайте Гордумы опубликовали информацию о годовом доходе сотрудников за 2020 год. Мэр Пензы Андрей Лузгин заработал практически столько же, сколько и в 2019-м.

Так, доход главы администрации Пензы составил 2 млн 849 тыс. 380 руб. Это на 6,3 тыс. руб. больше, чем в 2019-м. Он все так же имеет в собственности автомобиль BMW Х5 и квартиру площадью 41,1 кв. м, а также квартиры в 74,1 и 75,1 кв м в пользовании.

Доход его супруги сократился почти вдвое: если в 2019 году она заработала 2 млн 610 тыс. 852,2 руб., то в 2020-м – 1 млн 484 тыс. 331,52 руб. На нее по-прежнему зарегистрирована квартира в 74,7 кв. м, а также нежилое помещение (177,1 кв. м). Кроме того, жена Андрея Лузгина арендует помещение в 143,9 кв м. В пользовании у несовершеннолетнего ребенка – квартира в 74,7 кв м.