Астраханский адвокат и житель Саратова пытались нажиться на бизнесмене из Пензы

В Пензенской области за покушение на мошенничество в особо крупном размере осудили 71-летнего экс-адвоката из Астраханской области и 52-летнего жителя Саратова. Последнего также признали виновным в двух эпизодах мошенничества.

По данным следствия, в конце мая прошлого года житель Саратова договорился с астраханским адвокатом обмануть бизнесмены из Пензы. Ему сообщили заведомо ложную информацию о возможности повлиять на решение Арбитражного суда по искам другого предпринимателя. Для этого якобы необходимо было передать судьям 6 млн рублей.

Пензенец, заподозрив, что его хотят обмануть, обратился в региональное управление ФСБ. В середине июля житель Саратова получил от него 3 млн рублей. В тот же день при передаче части денег адвокату обоих задержали правоохранители, крупную сумму изъяли.

В ходе расследования следователи доказали еще два эпизода совершенного жителем Саратова мошенничества в особо крупном размере. В результате он получил 1 млн 250 тыс. и 1 млн 100 тыс. рублей.

Суд приговорил бывшего адвоката к двум годам лишения свободы, жителя Саратова – к четырем годам в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.