В Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность лесов

О том, что в регионе прогнозируется пожарная опасность лесов, сообщили в Гидрометцентре.

По данным ведомства, желтый уровень погодной опасности ожидается с 18 по 21 мая.

Управление также напоминает гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности. Не бросайте окурки из окон квартир и автомобилей. При уборке на приусадебных участках сжигайте мусор в металлической бочке или яме, предварительно очистив землю вокруг от сгораемого мусора. Необходимо подготовить первичные средства пожаротушения (ведро с водой, песком или огнетушитель), мобильный телефон на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. В случае пожара незамедлительно звоните по номерам 01 и 101.