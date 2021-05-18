Александр Кожевников посетил тренировку пензенской следж-хоккейной команды

Как сообщили на сайте организации, ребятам было интересно то, как спортсмен начинал свою карьеру, справлялся с неудачами и настраивался на игру и многое другое. С Александром Кожевниковым пообщался капитан «Крыльев мечты» Артем Зацепин, который планирует стать спортивным комментатором в будущем.

Чемпион рассказал, что хорошо знаком с адаптивным хоккеем – он помогал в создании детской следж-хоккейной команды «Белые медведи» в Москве, а также после девяти операций на колено участвовал в соревнованиях для хоккеистов на протезах.

«Играть на ногах гораздо проще, чем на следж-хоккейных санях. Я пробовал один раз всего и чуть не разбился. Я даже когда в хоккей на протезах играл на Первенстве мира, было полегче. Там как бы все знакомо. Так что, вы просто молодцы. Чтобы играть в следж-хоккей, надо особое умение и любовь к этой игре», - поддержал ребят Александр Кожевников.

Отмечается, что в рамках стратегии развития команды «Крылья мечты» в течении года запланированы шесть встреч с легендарными советскими и российскими спортсменами.

Команда была создана всего полгода назад. За это время игроки не только научились держаться в санях и вести шайбу, но и получили первый серьезный опыт соревнований. Так, в конце апреля команда вернулась со Всероссийского следж-хоккейного фестиваля, заняв в итоге 4 место.