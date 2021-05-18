В Пензе мать с несовершеннолетним сыном сбывали фальшивые деньги

Мать и ее несовершеннолетний сын из Пензенской области купили в Нижним Новгороде десять фальшивых купюр.

В Пензе задержали 51-летнюю женщину и ее сына, которые расплатились девятью купюрами номиналом пять тысяч рублей в магазинах Пензы.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области выяснили, что фальшивые деньги злоумышленники купили в Нижнем Новгороде по 800 рублей за каждую из десяти купюр номиналом пять тысяч рублей.

В отношение них возбудили уголовное дело.

Чтобы не стать жертвами фальшивомонетчиков, полиция рекомендует гражданам тщательно осматривать деньги на наличие внешних признаков подделки. Если вы заметили фальшивую купюру, обратитесь в полицию.

Отметим, что чаще всего в Пензе изымают поддельные купюры со следующими серийными обозначениями (эти буквы стоят перед номером банкноты):

— 5 000 рублей — вс, мх, ам, ма, са, бт, мв, хб, АК;

— 1 000 рублей — ьН, тЛ, оП, аМ.