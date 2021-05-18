В поселке Монтажный, Ахунах и других улицах Пензы будут перебои с подачей воды. Список

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18 мая перебои подачи воды возможны по следующим адресам:
- ул. Аустрина, 158, 156, 154, 152;
- ул. Центральная, 1а, 12, 14, 16;
- ул. Калинина, 152, 154а, 156(МКД);
- ул. Сосновая;
- ул. Солнечная;
- ул. Ермака;
- ул. Проезжая;
- пр. Ушакова;
- ул. Грибоедова;
- ул. Ягодная;
- ул. Мичурина;
- ул. Спартаковская;
- ул. Санаторная;
- ул. Вильямса;
- ул. Зеленая;
- ул. Входная;
- ул. Питомниковая;
- пос. Монтажный;
- район Ахуны (частично).