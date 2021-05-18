Аналитики присвоили кредитный рейтинг В+(RU) Банку «Кузнецкий»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) на основе методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для РФ и основных понятий присвоило кредитный рейтинг В+(RU) банку «Кузнецкий».

Агентство основывалось на данные, предоставленные банком, информацию из открытых источников и базы данных АКРА. Рейтинговый анализ проводился с помощью отчетности ПАО Банк «Кузнецкий», составленной в соответствии с требованиями указания Банка России от 08.10.2018 №4927-У.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

«Поддержание кредитного рейтинга на уровне – один из этапов на устойчивом пути развития. Банк закрепил свою надежность и показывает стабильные результаты по всем параметрам банковской деятельности, что подтверждает правильность выбранного стратегического курса и открывает новые возможности для развития бизнеса», - отметил председатель правления банка Михаил Дралин.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство - первое рейтинговое агентство, аккредитованное ЦБ РФ в соответствии с 222-ФЗ. Агентство строится в соответствии с новейшими регулятивными требованиями и своей основной задачей видит обеспечение российского рынка качественным рейтинговым продуктом.

Официальный пресс-релиз АКРА можно посмотреть на сайте https://www.acra-ratings.ru/about/news/2094.

«Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018г.